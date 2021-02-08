وزير الرى يفتتح 100 منشأة ويتفقد عددا من أعمال الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اليوم أثناء زيارته لمحافظة جنوب سيناء، عدد ١٠٠ منشأة وتفقد عدد من أعمال الحماية من اخطار السيول بالمحافظة.





وقام الدكتور عبد العاطي يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بافتتاح سدود ابو خشيب والجيبي ضمن منظومة حماية مدينة ذهب من أخطار السيول، وبحيرة الصاعدة السمرا بسعة ٨٠٠ الف متر مكعب ضمن منظومة حماية مدينة نويبع من أخطار السيول، كما تفقد أعمال رفع كفاءة أودية طابا والترابين والتي تشمل تنفيذ بحيرات صناعية وحواجز توجيه وقنوات صناعية.





وأوضح الدكتور عبد العاطى أن أعمال الحماية من اخطار السيول تهدف لحماية المدن والقرى البدوية والمنشأت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من اخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفيه بما يضمن استدامة مصدر المياه.





وأشار إلى قيام الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه إيمانا من وزارة الموارد المائية والرى بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء، نفذت الوزارة خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مجال الحماية من اخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظة جنوب سيناء حيث قامت الوزارة بتنفيذ ٥٩ سد وحاجز، و٢٠ من الخزانات الأرضية والقنوات، و٢٥٧ بحيرة، كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ ٥ سدود، و ٨٦ حاجز إعاقة، و ١٦ بحيرة، و ١٧ قناة صناعية.





وأوضح الدكتور عبد العاطى أن العاصفة المطرية التي ضربت وادي طابا في عام ٢٠١٤ نتج عنها خسائر مادية ضخمة الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من أعمال الحماية خلال السنوات الماضية والتي نجحت في حماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من أي أضرار أو خسائر خلال العاصفة المطرية الحالية.





وأضاف أن الوزارة نفذت مجموعة من الاعمال الصناعية تمثلت في تنفيذ عدد 5 قنوات صناعية و3 معابر ايرلندية و4 بحيرات صناعية واحواض تهدئة وسد وعدد 3 حواجز إعاقة وتوجيه، كما تنفذ الوزارة حاليا 50 حاجز إعاقة وتوجيه وعدد 44 بحيرة صناعية وعدد 11 قناه صناعية، وتمكنت هذه المنشأت - على الرغم من عدم اكتمال بعضها - من حصاد ٧٠٠ الف م٣ من مياه امطار العاصفة الأخيرة، وحماية المنشأت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا من اخطار السيول.



