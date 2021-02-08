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وزير الخارجية: حث الأونروا على القيام بمهامها لحماية اللاجئين الفلسطينيين ..فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:09 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب العالم العربي، مشيرًا إلى أن مصر وجهت جهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، كما أكدت دائمًا ضرورة احترام الوضع القائم فى فلسطين.

وحذر وزير الخارجية، خلال كلمته، بالمؤتمر الصحفى المنعقد، منذ قليل، من أن اتخاذ أي ملامح ذات أبعاد دينية سيكون لها تداعياتها على الأمن العربى والدولى.

وتابع "تؤكد مصر حرصها على استقرار المفاوضات وحث الأونروا على القيام بمهامها لحماية اللاجئين الفلسطينيين فى ظل الظروف الحالية".

ونوه بأن مصر تحث المجتمع الدولى على المساندة المالية لحين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستطيع منها الحصول على حقوقها.

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