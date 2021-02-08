تحصين 155 ألف رأس ماشية خلال 45 يوما بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف

، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها.









وشدد الشريف على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانة.





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يأتي هذا في اطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل، وحرصا على تحقيق اكثر استفادة من وراء الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.





وأوضح الدكتور يوسف عبد الحميد شباط مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تستهدف تحصين 155 الف رأس من الماشية (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز ) بجميع انحاء المحافظة والتي تتضمن إدارات (أبيس – العامرية – برج العرب –المنشية البحرية – المكس) من خلال 10 لجان تحصين يومية تجوب أنحاء وربوع المحافظة لتصل إلى المواطنين والمربين في أماكنهم للتحصين.





و من المقرر للحملة أن تستمر على مدار 45 يوما من تاريخ إطلاق إشارة البدء.





وأكد شباط على جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة.





وأشار شباط إلى ضرورة تعاون المربين مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات حرصًا على صحتها، حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.