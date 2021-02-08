مبادرة إنسانية.. الأورمان تساهم في تسقيف المنازل بالقرى الأكثر احتياجًا بـ كفر الشيخ

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن تسقيف أكبر عدد من المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة "خير بالتقسيط"بغرض أن جميع المواطنين يستطيعوا المشاركة فى تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأولى بالرعاية و لتضمن لهم توفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية.





وأوضح شعبان أن مكتب مشروعات الأورمان بكفرالشيخ نجح فى اعادة اعمار وتعريش (640) منزلًا فى قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن الجمعية بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.





وأشار شعبان إلى أنه يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الأبواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا وذلك على أقساط ممتدة لمدة 10 أشهر، أو بسهم تركيب الأبواب والشبابيك بـ 250 جنيه، و بسهم تسقيف البيوت بـ 500 جنيه.





ولفت الى أن مبادرة «خير بالتقسيط» هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.



