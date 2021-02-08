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حوادث

إصابة عامل على يد شقيقه وشقيقته في بنى عبيد لخلاف على الميراث

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:47 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصيب عامل بإصابات خطيرة ببنى عبيد بالدقهلية، اثر تعدى شقيقته وشقيقه وزوجة شقيقه عليه بسبب خلاف على الميراث بينهم.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة بني عيد من مستشفى ينى عبيد المركزى بوصول المدعو  ابراهيم محمد السيد إبراهيم ٣٧ عاما عامل، ومقيم بندر بنى عبيد مصابا بجرح قطعى بالصدر من الجهة اليمنى وأخر من الجهة  اليسرى وجروح سطحية بالساق اليسرى والبطن (إدعاء تعدى).

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله إتهم كل من شقيقته منى  ٤٦ عاما ربة منزل وشقيقه سامى ٥١ عاما صاحب محل بقاله و زوجة شقيقه نهى منصور جلال ٤٦ عاما ربة منزل ، ويقيمون يذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وألة حادة " سكين " بحوزة الثانى وإحداث إصابته لوجود خلافات عائلية بينهم بسسب الميراث .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف وبارشاد الثانى ثم ضبط الأداة المستخدمة  فى التعدى وتم التحفظ عليها  وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ٥٧٧ /٢٠٢١ جنح مركز شرطة بني عبيد، وجار العرض على النيابة العامة. 
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