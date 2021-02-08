أبو الغيط: حل الدولتين هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية

قال ابو الغيط ، امين عام جامعة الدول، إن المنطقة على اعتاب مرحلة جديدة نكتشف أبعادها، ولا شك ان التحديات التى نتعرض لها لا يمكن مجابهتها والتصدى لها سوى بمنطق جماعى وبعمل مشترك.





وأضاف ابو الغيط، خلال كلمته المذاعة اليوم أننا نحتاج لتأسيس نظرة عابرة للقضايا فكل تهديد تتعرض له ارض عربية هو تهديد لامننا جميعًا.





وأشار إلى أنه كلما توحدت صفوفنا فيكون صعب على الآخرين ان يفوزوا ، لافتًا إلى أن اجتماع اليوم يحمل رسالة مهمة للعالم ان الدول العربية تتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين.





وتابع انه ستظل هذه القضيه فى قلب الهموم العربية الي ان تستقل وتكون عاصمتها القدس الشرقيه باذن الله .



