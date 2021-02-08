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ثقافة

رومانسيات عالمية وتابلوهات للباليه في احتفالات عيد الحب بالأوبرا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:16 م
صدى البلد
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طارق موسى
ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيد الحب تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، حفلين تحت عنوان "ليلة عيد الحب" من إخراج هشام الطلي وبمشاركة عازف البيانو جريج مارتن ويصاحبها تابلوهات فنية لمجموعة من اعضاء فرقة بالية اوبرا القاهرة تصميم ممدوح حسن وذلك في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 12،11 فبراير على المسرح الصغير. 

يتضمن البرنامج باقة من أجمل الأغاني الرومانسية العالمية منها الخادمة، صوت الموسيقي، حلق بي للقمر، في كل مرة انظر اليك، إديلويس، علاء الدين، عالم جديد بأسره، امس، لو احببتني، شبح الاوبرا، بسأل الجميع عليك، دون جيوفانى، لا بوهيم، الارملة الطروب، سينما باراديسو وسانتالوتشيا .. اداء كل من إيمان مصطفي– تحية شمس الدين-  مصطفى محمد- عبد الوهاب السيد - وليد كريم- جولي فيظي- عماد عادل- جيهان فايد – داليا فاروق -هشام الجندي- أمينة خيرت- عمرو مدحت- عزت غانم- رامز لباد- ابراهيم ناجي- نورستا المرغني – أسامة علي- برهان الدين فاروق- اسامة جمال- سلمي الجبالي

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .
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