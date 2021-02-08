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تعليم

جامعة الفيوم تدعم طلابها المتفوقين بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلتى الماجستير والدكتوراه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:18 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اجتماعًا موسعًا مع كلٍ من الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ، الدكتورة  منى حته عميد كلية الصيدلة، الدكتور  شريف العطار القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، الدكتور  صالح العوني القائم بأعمال عميد كلية العلوم، الدكتور نيفين السواح القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، وبحضور الدكتور إيمان هيكل منسق جامعة الفيوم.

جاء الاجتماع تنفيذا لبروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخاصة محوري العدالة والتنمية وبناء الإنسان، وفى إطار السعي الدائم نحو دعم الفائقين من أبناء الجامعة.

وصرح  الدكتور أحمد جابر شديد بأنه تم الاتفاق على تحديد الكليات المعنية الطلاب الخمس الأوائل في الفرق النهائية بالأقسام المختلفة بالكليات المذكورة ليتم دعمهم بمبلغ 1000 جنيها شهريًا طوال العام، وفى حالة استمرار تفوق الطالب وانتقاله للسنة التالية يتم استمرار الدعم حتى التخرج.

وأضاف شديد إلى أنه بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا تم الاتفاق على اختيار عدد 2 من كل كلية من الكليات الخمس المذكورة والمقيدين بمرحلة الدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه على أن يصرف لكل منهم مبلغ 2500 جنيها تصرف بالتساوي على مرحلتين؛ الأولي بعد التسجيل للدرجة، والثانية بعد منح الدرجة، إضافة إلى مكافأة شهرية مقدراها 1000 جنيهًا لمدة عام لطالب الماجستير، ولمدة عامين لطالب الدكتوراه.

وأوضح أنه يشترط لصرف هذه المكافأة ألا يكون الطالب من أعضاء الهيئة المعاونة بذات الكلية أو من له وظيفة حكومية يتقاضى عنها مرتبًا، وكذلك يشترط أن يكون مجال الدراسة المعنية يخدم الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 وفق معايير خدمة المجتمع وتنميته، شريطة أن تكون تلك البحوث قد تم تسجيلها بالفعل في إحدى الكليات المشار إليها.

وتوجهت جامعة الفيوم بكل الشكر والتقدير إلى معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لحرصه على سرعة تفعيل بنود البروتوكول، تتمنى لطلابها وباحثيها كل التوفيق والسداد.


ضمن فعاليات الموسم التاسع لبرنامج أمير الشعراء المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأهل الشاعر محمد عرب صالح والذي تخرج في كلية دار العلوم جامعة الفيوم وحصل الماجستير بقسم البلاغة والنقد الأدبي، والشاعر أحمد حافظ الباحث بقسم الأدب بالكلية والحاصلان على العديد من الجوائز العربية منها جائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة راشد بن حمد، إضافة إلى إنتاجهما الشعري المميز.

يذكر أن المسابقة تقام على مستوى العالم وتمر بأكثر من مرحلة؛ حيث يتم اختيار (١٦٠) شاعرًا، ثم في المرحلة الثانية يتم اختيار (٤٠) شاعرًا، وفي المرحلة الثالثة يتم تصعيد (٢٠) شاعرًا على مستوى العالم تمهيدًا لاختيار الفائز بجائزة (أمير الشعراء) الموسم التاسع، كما لم تحصد مصر هذه الجائزة سوى مرة واحدة في الموسم الخامس.

وأوضح الدكتور أحمد جابر شديد أ رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم لطلابها وباحثيها، كما أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها شاعران من نفس الكلية، الأمر الذي يعكس حرص الجامعة الدائم على جودة العملية التعليمية، ودعم المواهب.
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