وزير خارجية الأردن: حل الدولتين ينهي الصراع العربي الإسرائيلي

قال أيمن الصفدى، وزير خارجية الأردن، إن القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية الأولى للعرب وتعد مفتاح السلام العادل الشامل، وتبرز الحاجة الضابطة لتحرك عربى مباشر لدعم الأشقاء وتحقيق السلام وخاصة مع بدء إدارة أمريكية جديدة عملها وما أعلنته من بوادر جديدة.





وشدد وزير خارجية الأردن، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية، على إعادة اطلاق المفاوضات الجادة والحقيقية والتوصل لحل الدولتين والذى يجسد الدولة ا لفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، وهو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.





وتابع قائلا: نحتاج إلى تحرك مستمر ومواجهة إسرائيل لأن المستوطنات خرق للاتفاقيات الدولية وسيواجه العالم التعامل العنصري وسيكون عواقبه اشد من الوقت الحالى ويجب على الفلسطينيين الحصول على كل حقوقهم، مضيفًا علينا التوقف والتصدى للانتهاكات الموجهة للقانون الدولى وانتهاك القدس.



