رئيس مجلس النواب: جميعنا مع الحكومة وأمناء على الوطن

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء انعقاد الجلسة العامة اليوم، الإثنين، "إننا جميعا مع الحكومة أمناء على الوطن".





كان ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018 - 2020" في تعقيبه على النواب.





وفي سياق متصل، شدد رئيس المجلس، على أهمية الالتزام بالوقت خلال التحدث، قائلًا "إذا التزمنا بالوقت هنتكلم كلنا، وسيكون هناك فرصة للجميع".



