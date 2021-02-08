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أبو الغيط: لن نيأس حتى تكون فلسطين واقعا ملموسا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:26 م
احمد ابو الغيط،
احمد ابو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية
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فرح علاء الخولي
قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الشعب الفلسطيني أوشك على فقد الثقة في حل الدولتين، وأن تكون فلسطين دولة عربية مستقلة، وفي إمكانية تطبيقه على الأرض؛ بعد أن وجد من الطرف الآخر انصرافا، بل عمل لا يكل لهدم أركان الدولة الفلسطينية ومحو شروط تحققه.

ولفت إلى أن انصراف الفلسطينيين عن حل الدولتين لن يكون في مصلحة أي طرف وخاصة أن بدائله ستزيد من المخاطر والتهديدات المحدقة.

وأكد السفير أبو الغيط، خلال كلمته في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة اليوم، أن الشعب الفلسطيني يحظى بكل الدعم والاحترام والتقدير من الشعوب العربية جميعا، منوها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب قبل أن تكون قضية الفلسطينيين، مشددا على أن مكانتها وتأثيرها في الرأي العام العربي راسخة، وحضورها في البيت العربي الجامح مركزي وجوهري.

وأشار إلى أن الحوار الوطني نجدد به الالتزام والعهد بالوقوف إلي جانب فلسطين لتنال سيادتها وتحقق استقلالها، مؤكدا أن التطورات الأخيرة لا بد وأن توظف لصالح الحق الفلسطيني، والغايات العربية لرؤية فلسطين مستقلة سياديا وسياسيا، وأن تكون حقيقة قائمة وواقعا ملموسا، إلى جانب تجديد كافة الإجراءات من خلال الانتخابات والمصالحة لتحقيق الاستقرار في الشارع الفلسطيني.

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