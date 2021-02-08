شكرى: مجلس الجامعة العربية أقر مجموعة من القرارات لمواجهة التحديات الراهنة





وأضاف "شكرى"، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم، أن المجلس الوزاري للجامعة العربية أقر اليوم مجموعة من القرارات الموضوعية فى إطار العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى أنه سوف يتم إقرارها خلال الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة المقرر انعقادها في مارس المقبل.





فى سياق آخر، قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الاستقرار فى المنطقة لن يتحقق إلا فى ظل تحقيق سلام دائم، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستظل فى قلب الضمير العربي.





وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية الجانب ومشروعات الاستيطان فى الضفة الغربية تهدد عملية السلام، موضحا أن تلك القضية واجهت ظروفا شديدة وصعوبة خلال السنوات الماضية، إلا أن القضايا العادلة لا تموت.

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن وزراء الخارجية العرب عقدوا جلسة مشاورات مغلقة مطولة قبل بدء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية اليوم تم خلالها استعراض مشروع القرار المطروح على تلك الجلسة الطارئة، مشيرا إلى أنه تم إجراء نقاش معمق وشامل حول القضايا والتحديات التى تواجه الدول العربية.