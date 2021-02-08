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اختبارات أول محرك كهربائي بطائرة "ياك - 40" الروسية..فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:31 م
طائرة ياك-40 الروسية
طائرة ياك-40 الروسية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها بدأت في روسيا اختبارات المحرك الكهربائي فائق التوصيل الواعد الذي ستستخدمه طائرة "ياك – 40" روسية الصنع التي تعمل كمختبر طائر.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة  الروسية للبحوث المستقبلية الواعدة " بدأت في 5 فبراير بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية المرحلة الأرضية لاختبار المختبر الطائر المزود بمحرك كهربائي فائق التوصيل بقوة 50 كيلوواطا.

وتدحرجت الطائرة في المرحة الأولى لاختباراتها على المدرج حيث قامت بتشغيل محركها الكهربائي الجوي.

يذكر أن مثل هذا الاختبار يجرى عادة لفحص قدرة المحرك والطائرة عند سيرها على الأرض. وقال ناطق باسم مؤسسة البحوث المستقبلية الواعدة إن الاختبارات التي أجريت اليوم أكدت صحة التكنولوجيا التقنية الكهربائية المختارة.
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