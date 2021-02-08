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فن

عرض دولي أول للسعودي القصير صلة في مهرجان تامبيري السينمائي بفنلندا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:27 م
صلة
صلة
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سعيد فراج
يشهد الفيلم السعودي القصير صِلة للمخرج حسام الحلوة، عرضه الدولي الأول ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة بفنلندا (من 10 وحتى 14 مارس)، وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأولي بـمهرجان أفلام السعودية حيث فاز بـجائزة النخلة الذهبية لأفضل مخرج.

مهرجان تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة هو مهرجان سنوي يقام خلال شهر مارس في مدينة تامبيري الفنلندية، ويعد من أهم مهرجانات الأفلام القصيرة الأوروبية. يضم برنامج الدورة الحالية نحو 250 فيلم، وستقام أغلب العروض على المنصة التليفزيونية للمهرجان، وستكون متاحة في الفترة من 10 – 21 مارس.

وتدور أحداث الفيلم حول خالد ووالده الذان يضطرا للتعامل مع غياب والدة خالد وسط انحسار الأرضية التعامل المشتركة بينهما.
 
خالد شاب ينتمي لجيل مختلف تماما عن والده، وعندما لا يتمكن من اظهار اختلافه بحُرية فإن علاقتهما تصبح شكلية وجوفاء. المساحة المتاحة لـخالد للتعبيرعن نفسه محدودة وعندما يختزل الأب صلته بابنه بالمراقبة الدينية، لا يُكرس ذلك إلا الصمت والكتمان.

فيلم صِلة من إخراج وتأليف حسام الحلوة، وبطولة ناصر الربيعان ومحمد اليحيا، وإنتاج محمد الحمود وحسام الحلوة، وتتولى شركة MAD Solutions  مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

حسام الحلوة كاتب ومخرج ومنتج، ساهمت أول أعماله في حركة أفلام سعودية تشكلت من خلال مهرجانات أفلام في البلدان المجاورة، وكان ذلك قبل عشر سنوات من افتتاح دور السينما في المملكة. أنتج حسام ثلاثة أفلام قصيرة عبر مجموعة تلاشي السينمائية، ومنها الفيلم القصير عودة سنة 2010 الفائز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الخليج السينمائي، وشارك أيضًا في تأليف جزئي المسلسل التليفزيوني شفت الليل. كما كتب وأنتج وأخرج أفلامًا تلفزيونية لقناة MBC والتلفزيون السعودي. فاز فيلمه القصير الأخير صِلة بجائزة أفضل مخرج في مهرجان أفلام السعودية. وشغل منصب عضو هيئة تحكيم في مهرجان أفلام السعودية الثالث مسابقة ألوان السعودية للأفلام 2017.‎
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