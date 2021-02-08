عرض دولي أول للسعودي القصير صلة في مهرجان تامبيري السينمائي بفنلندا

يشهد الفيلم السعودي القصير صِلة للمخرج حسام الحلوة، عرضه الدولي الأول ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة بفنلندا (من 10 وحتى 14 مارس)، وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأولي بـمهرجان أفلام السعودية حيث فاز بـجائزة النخلة الذهبية لأفضل مخرج.





مهرجان تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة هو مهرجان سنوي يقام خلال شهر مارس في مدينة تامبيري الفنلندية، ويعد من أهم مهرجانات الأفلام القصيرة الأوروبية. يضم برنامج الدورة الحالية نحو 250 فيلم، وستقام أغلب العروض على المنصة التليفزيونية للمهرجان، وستكون متاحة في الفترة من 10 – 21 مارس.





وتدور أحداث الفيلم حول خالد ووالده الذان يضطرا للتعامل مع غياب والدة خالد وسط انحسار الأرضية التعامل المشتركة بينهما.

خالد شاب ينتمي لجيل مختلف تماما عن والده، وعندما لا يتمكن من اظهار اختلافه بحُرية فإن علاقتهما تصبح شكلية وجوفاء. المساحة المتاحة لـخالد للتعبيرعن نفسه محدودة وعندما يختزل الأب صلته بابنه بالمراقبة الدينية، لا يُكرس ذلك إلا الصمت والكتمان.





فيلم صِلة من إخراج وتأليف حسام الحلوة، وبطولة ناصر الربيعان ومحمد اليحيا، وإنتاج محمد الحمود وحسام الحلوة، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.



