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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا.. تصريحات خطيرة لـ رئيس الوزراء الإثيوبي.. وروسيا ترحل 3 دبلوماسيين أوروبيين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:17 م
ارتفاع في إصابات
ارتفاع في إصابات كورونا
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قسم الخارجي
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

عاودت الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بالمملكة العربية السعودية، الارتفاع، بعد أن شهدت انخفاضًا نسبيًا أمس الأحد.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده لن تتزعزع أو تتحول إلى دول صغيرة بسبب نيات أعدائها وأفعالهم المدمرة، وفق ما أورد موقع "نيو بيزنيس إثيوبيا".

أوضحت السلطات الروسية السبب الداعي إلى ترحيلها 3 دبلوماسيين أوروبيين، الاثنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

أعلنت هيئة السايبر الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تعرض عدد من الشركات لهجوم سيبراني واسع.

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصرع 24 شخصًا على الأقل بمصنع للنسيج غمرته المياه في المغرب

أعلن عضو اللجنة التشريعية في البرلمان الكويت، النائب هشام الصالح، أن اللجنة أقرت قانون العفو الشامل.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن تركيا قامت بسحب مرتزقة سوريين من ليبيا وتقوم بتجهيز دفعة جديدة لإرسالها إلى طرابلس.
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