ممرضة تحاول الانتحار بالمنصورة لإصابتها باكتئاب بعد وفاة زوجها

أصيبت ممرضة بمستشفي الطوارئ بالمنصورة ،بحالة إعياء شديدة وجرح بشريان اليد اليسري، أثر محاولتها الانتحار لمرورها بحالة أكتئاب بعد وفاه زوجها.





وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورود اشاره لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول" مني. ح .أ .ح "34 عاما ، ممرضة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة ، ومقيمة منطقة " قولنجيل " دائرة القسم مصابة بجرح قطعي بشريان اليد اليسرى وتناول أقراص دوائية .





وبانتقال ضباط المباحث وبالفحص وسؤال شقيقها "علاء" 39 عاما ، صاحب مقهى ، ومقيم بذات العنوان قرر بأنها تعاني من حالة اكتئاب بسبب وفاة زوجها منذ عامين فتناولت كمية من أقراص دوائية " بسكو بان - لازيكس " وقامت بإحداث اصابتها بنفسها ، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك .