ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصفدى: الغياب العربي عن أزمات المنطقة يستغله آخرون على حساب مصالحنا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:02 م
وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني
Advertisements
ريهام فيكتور
قال  ايمن الصفدى ، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ، انه لا يعقل ان يغيب العمل العربى الجماعى فى مواجهة ازمات تعصف بدولنا العربية .

واضاف الصفدى، خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوى وزراء الخارجية، أن الغياب العربي يؤدي إلى فراغ يملاءه الاخرون على حساب مصالحنا ولذلك لابد من الاتفاق على منهجيات مشتركة لخدمة أوطاننا وشعوبنا .
  
واشار إلى أن تقوية الجامعه العربية يمثل مصدر قوة لنا جميعا، فجامعتنا العربية مظلة العمل العربى المشترك ليس لدينا سواها يمكن ان تكون افضل بتطوير ادائها وتقوية مؤسساتها لنقوم من خلالها بالعمل المشترك وبناء ما يجمع بيننا مع احترام خصوصيات كلنا منا .

وتابع ان سوريا مازالت جرحا ينزف دمارًا وفشلت كل المحاولات السابقة فى حل الازمة ، مؤكدا أن حماية سوريا الدولة يعني توفير الامان والاستقرار للشعب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جو بادين: يجب التعاون مع كل الشركاء في العالم لمواجهة فيروس كورونا ..فيديو

مصالحة خليجية برعاية أمريكية على الأبواب.. تميم يزور السعودية واحتفالات في قطر.. الإمارات: نسير في الاتجاه الصحيح.. والسيسي يؤكد على ثوابت مصر

إنجاز كبير يرأب الصدع.. الأردن يرحب بنتائج القمة الخليجية

الإمارات والأردن: ضرورة إطلاق مفاوضات بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين

سامح شكري: ندافع عن مصالحنا ونسعى للقضاء على الإرهاب

ترشيحاتنا

هل مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية باليد تنقض الوضوء؟..مسشار المفتي يرد

شياكة وأناقة.. نرمين الفقي تثير الجدل بقوامها الممشوق على الانستجرام

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

هتقبض في ثوانٍ.. تطور حكومي بمكاتب البريد لـ أصحاب المعاشات

شوبير يكشف كواليس الساعات الأخيرة داخل معسكر الأهلي قبل مواجهة البايرن

التخطيط: 19% انخفاضا في عدد الوفيات بالأمراض المزمنة و30% بحوادث الطرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاحتفال بعيد ميلادها الـ104.. عجوز تتلقى لقاح كورونا بسعادة.. فيديو

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

حاجة تفتح النفس.. طريقة عمل الدجاج بـ 3 وصفات شهية