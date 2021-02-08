الصفدى: الغياب العربي عن أزمات المنطقة يستغله آخرون على حساب مصالحنا

قال ايمن الصفدى ، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ، انه لا يعقل ان يغيب العمل العربى الجماعى فى مواجهة ازمات تعصف بدولنا العربية .





واضاف الصفدى، خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوى وزراء الخارجية، أن الغياب العربي يؤدي إلى فراغ يملاءه الاخرون على حساب مصالحنا ولذلك لابد من الاتفاق على منهجيات مشتركة لخدمة أوطاننا وشعوبنا .

واشار إلى أن تقوية الجامعه العربية يمثل مصدر قوة لنا جميعا، فجامعتنا العربية مظلة العمل العربى المشترك ليس لدينا سواها يمكن ان تكون افضل بتطوير ادائها وتقوية مؤسساتها لنقوم من خلالها بالعمل المشترك وبناء ما يجمع بيننا مع احترام خصوصيات كلنا منا .





وتابع ان سوريا مازالت جرحا ينزف دمارًا وفشلت كل المحاولات السابقة فى حل الازمة ، مؤكدا أن حماية سوريا الدولة يعني توفير الامان والاستقرار للشعب.