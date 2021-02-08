رياض المالكي: الفلسطينيون لم يفقدوا الأمل في الخلاص.. فيديو

قال رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، إنه ترتكب بحق الشعب الفلسطينى الجرائم لتشريد المزيد من أبناء الشعب، مضيفا: نأمل أن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي فى الجرائم التى ترتكب فى حق الشعب الفلسطينى الاعزل .









وأضاف المالكى خلال كلمته فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، انه لا تزال ترتكب الجرائم فى حق الانسانية حتى يومنا هذا، والاستيطان يستشرى فى كل زاوية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية والعنف ضد العزل يزداد شراسة.









وتابع أنه على الرغم من المآسي المتواصلة وعمق الألم، لم يفقد الفلسطينيون الامل فى الخلاص ، خاصة بعد الخلاص من إدارة ترامب ونأمل من إدارة بايدن رؤية متعمقة للسياسة والقانون والطبيعة الإنسانية والعقل والمنطق والعدالة متوسمين تصحيح قرار أعوج قام به الاحتلال.



