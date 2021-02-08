هزيمة الفرق الكبري ليس جديدا على الأحمر .. شطة: الأهلى قادر على هزيمة بايرن ميونيخ بهذا الشرط





واضاف شطه في تصريحات خاصة أن التشكيل الأنسب سيحدده بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لأنه على درايه بحاله اللاعبين والانسب للمشاركه مشددا على أن الأهلي فريق عظيم لا يخوض اي مباراة إلا للفوز





وتابع أن موسيماني عليه أن يعي جيدا أن الاهلي لا يخوض اي مباراة مهما كان المنافس للاستمتاع ولكن لتحقيق الفوز فقط مشددا على أن الأهلي هو بطل أفريقيا ويواجه بطل أوروبا





واكمل أن اللاعبين عليهم أن يخوضوا المباراة بثقه وقوة وبيقين حقيقي بقدرتهم على الفوز لأن الفريق يمتلك افضل اللاعبين وجهاز فني رائع كما ان الفوز أمام الفرق الكبري أمر ليس بجديد عن الاهلي حيث أنه سبق و حقق الفوز أمام بايرن ميونخ

أكد عبد المنعم شطه نجم الأهلي ورئيس اللجنه الفنية في الاتحاد الافريقي " الكاف " السابق أن الاهلي قادر على تحقيق الفوز أمام بايرن ميونخ مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية بشرط أن يؤدي الاعبون بشكل جيد ويحالفهم التوفيق