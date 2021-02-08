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رياضة

بطل عدى حدود افريقيا.. الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من مباراة بايرن ميونيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:32 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

ينتظر جمهور النادي الأهلي في مصر والوطن العربي، انطلاق مباراة من أقوى مباريات بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين"، ما بين كل من فريقي النادي الأهلي وبايرن ميونخ، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تعد المواجهة الثالثة في تاريخ الفريقين.

 

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يا رب انصر الأهلي، وهاشتاج 90 دقيقة لكتابة التاريخ، متمنين الفوز لبطل افريقيا النادي الأهلي على غريم من أقوى اندية العالم.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكر الأهلى من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن أملا فى تحقيق الفوز ودخول التاريخ من أوسع أبوابه. 

 

وخرج عدد من اللاعبين من الحسابات الفنية لموسيمانى فى مباراة اليوم أمام بايرن ميونيخ على رأسهم مصطفى شوبير الحارس الثالث فى ظل اعتماد موسيمانى بشكل كامل على محمد الشناوى كحارس أساسي ومعه على لطفى الحارس الثانى. 

 

كما خرج سعد سمير من حسابات الجهاز الفنى نتيجة الاعتماد بشكل مستمر على أيمن أشرف وبدر بانون فى قيادة الدفاع مع وجود ياسر إبراهيم بدلا لهما.  


وخرج أيضا جونيور أجايي من حسابات موسيمانى فى مباراة اليوم أمام بايرن ميونيخ نتيجة عودته من إصابة طويلة أدت إلى تغيبه عن الفريق طوال الفترة الماضية.  

 

كان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.

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