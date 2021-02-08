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رياض المالكي: مصر حريصة على المصالحة وإنهاء الانقسام ولم شمل الأسرة الفلسطينية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:31 م
وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني
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هاجر إبراهيم
شكر رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني مصر لرعايتها الحوار الوطنى الفلسطيني المنعقد بالقاهرة حاليا، مشيرا إلى أنها دائما ما تحمل ملف المصالحة وإنهاء الانقسام ولم شمل الأسرة الفلسطينية.

وشكر " المالكى"، خلال الاجتماع الطارئ بالقاهرة اليوم، جميع الدول العربية التى سارعت فى التواجد طوال اليوم لإظهار ثبات ورسوخ موقفها الداعم والمناصر لفلسطين لتحقيق حريته وترسيخ استقلاله فى دولته وعاصمتها القدس.

 أكد مصدر مسئول اليوم /الإثنين/ أن ‏انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يأتي في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.


فيما يعقد سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، الإثنين اجتماعا ثلاثيا، مع أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، وفق بيان للخارجية.

ومن المنتظر، أن يتناول اللقاء- الذي يجرى بقصر التحرير- أبرز مجالات التعاون ومواقف الدول الثلاث، تجاه أهم قضايا المنطقة، وذلك في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن والعراق والقمة التي تعقد في بغداد.


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