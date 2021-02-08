المستشار محمد البياع يكتب: شكرا سيادة الرئيس

فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الإعلامى عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، المذاع على شاشة قناة ام بي سي مصر بمداخلة تليفونية

وهذه المكالمة مع الإعلامي لم تكن الأولى، حيث سبقتها عدة مداخلات سابقة .









وقد تصدرت مداخلة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت الماضى، الهاشتاج الأكثر تداولًا عبر موقع تويتر، و محرك البحث جوجل, من ضمن التعليقات التى لفتت انتباهي تعليق الكاتب الكويتي محمد فهد الشمرى على صفحته بموقع تويتر , حيث كتب:

"الرئيس السيسي في مداخلة ببرنامج الحكاية.. وإحنا عندنا عضو مجلس أمة ما يرد على تليفونه".









وكتبت الاعلامية الكبيرة بشبكة "CNBC عربية" نجوى عسران فى تغريدة على حسابها بموقع تويتر "الحمد لله عندنا ريس عندما يشعر اننا قلقون يعمل مداخلة على التليفون ويكلمنا".









وقال حساب يحمل اسم علاء" الرئيس السيسي في مداخلته الهاتفية مع عمرو أديب كان كعادته راقيًا في حديثه هادئ النبرات وبثقة عالية ويقول له أستاذ عمرو، لنتعلم انه مهما اختلفنا يبقى الود والاحترام المتبادل هو أساس التعامل بين الناس".









وقال حساب آخر "تبقي قاعد في أمان الله بتتفرج على برنامج الحكاية مع عمرو اديب تلاقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة هاتفية بيتكلم عن المشاكل الحاليّة في مصر بكل سهولة ويسر وبساطة جدا تخلي كل فرد بيسمع يفهم المشاكل ويقربنا اكتر واكتر من الأزمات الموجودة في مصر".









ومن المؤكد ان مداخلات سيادة الرئيس لا ترتبط بمذيع بعينه رغم تمتع عمرو اديب بقدرات إعلامية متميزة استطاع أن يكتسبها من خلال خبرة طويلة وذكاء سياسي وإعلامي وتمكن كامل من ادواته.









فعلى سبيل المثال وفي وقت سابق تدخل الرئيس مع الإعلامي أسامة كمال للتعليق على حالة مواطن من متحدى الإعاقة.









إن مداخلة سيادة الرئيس تتعلق باعتبارات الرئيس السيسي , ومتابعة سيادته لكل ما يحدث وبأدق التفاصيل فى كافة الملفات ، وما تتناوله البرامج وأحاديث الساعة، وكل ما يشغل المواطنين ، وبالتالي يكون لدي سيادته تعليقات على الموضوعات المختلفة، وهنا يتدخل بكل اهتمام ومصداقية برسائل مباشرة مطمئنة و صريحة وواضحة تعكس مصداقية تصل الى العقل المصرى بمختلف قدراته الاستيعابية.









تطرق سيادة الرئيس اثناء المداخلة الى ملف تنظيم الأسرة الذي يحظى باهتمام الدولة، ولن نتخذ إجراء شديدا لتنظيم الأسرة، كما أن حالة ثورة 2011 لم تنتهِ، وعندما أطلقت ملف المصالحة على مخالفات البناء، كانت رسالة للمواطنين بأن "عندنا مشكلة كبيرة" وعلق الرئيس على أزمة العشوائيات، مؤكدًا أن مصر تستطيع بناء مليون وحدة سكنية سنويًا "أقدر أعمل مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريًا، لكن عاوز أوفر لهم على حسب قدراتهم، لأن موضوع الإيجار تجاوزناه كفكر وثقافة لأن الناس عاوزة تعيش في شقة مملوكة".









وتابع سيادته "قد نحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا للتعامل مع أزمة الإسكان، ويا جماعة إحنا دارسين حاجتنا ومستعدين ومصرين على أن نواجه ما لدينا ونحل مسألة المخالفات".









وأوضح سيادة الرئيس أنه كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المراكز بالمحافظات، من خلال استغلال الأراضي غير المستغلة سواء كانت التابعة للدولة أو التي يجري تحويلها بقرار.









ووجه الرئيس السيسي رسالة للمصريين عن سد إثيوبيا:" طول ما أنتم كده مع بعض، وثابتين، هنصل لنتيجة بالتفاوض والصبر والثبات وطولة البال في ملف السد الإثيوبي".





شكرًا فخامة الرئيس، فخور بأن سيادتك رئيس مصر.