ضبط عامل أصاب شقيقه بقطع فى الرقبة لخلافات عائلية بالدقهلية

أصيب عامل بجرح قطعى بالرقبة على يد شقيقه لخلافات عائلية بينهم بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية





وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول المدعو جمال الدسوقى عبد الفتاح ابراهيم ١٧ عاما عامل ومقيم قرية نقيطة دائرة مركز المنصورة مصابا بجرح قطعى بالرقبة من الخلف إدعاء تعدى.





وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم شقيقه المدعو نبيل ٣٣ عاما عامل ، ومقيم ذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بزهرية زجاج واحداث اصابته ، وذلك لوجود خلافات أسرية بينهما .





وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعل ذلك لقيام شقيقه " المصاب " بالتعدى على والدتهما بالضرب دون حدوث اصابات ومعاتبته له على ذلك.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة.



