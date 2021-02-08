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رياضة

رانيا علواني تساند الأبطال: حلق عالي يا نسر الأهلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:33 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

حرصت رانيا علواني عضو مجلس ادارة النادي الاهلي على دعم الفريق في مشوار بكاس العالم للاندية، وقدمت رسالة دعم للنادي الأهلي في مباراة تاؤيخية يخوضها اليوم أمام أقوى فرق أوروبا البايرن.

 

ونشرت رانيا علواني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لنسر الاهلي وعلقت قائلة: " حلق عالي يا نسر الاهلي 💪🏻💪🏻"

 

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة موسيمانى حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ مساء اليوم فى إطار لقاءات نصف نهائى كأس العالم للأندية.  

 

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكر الأهلى من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن أملا فى تحقيق الفوز ودخول التاريخ من أوسع أبوابه. 

 

وخرج عدد من اللاعبين من الحسابات الفنية لموسيمانى فى مباراة اليوم أمام بايرن ميونيخ على رأسهم مصطفى شوبير الحارس الثالث فى ظل اعتماد موسيمانى بشكل كامل على محمد الشناوى كحارس أساسي ومعه على لطفى الحارس الثانى. 

 

خرج سعد سمير من حسابات الجهاز الفنى نتيجة الاعتماد بشكل مستمر على أيمن أشرف وبدر بانون فى قيادة الدفاع مع وجود ياسر إبراهيم بدلا لهما.  

 

وخرج أيضا جونيور أجايي من حسابات موسيمانى فى مباراة اليوم أمام بايرن ميونيخ نتيجة عودته من إصابة طويلة أدت إلى تغيبه عن الفريق طوال الفترة الماضية.  

 

وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.

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