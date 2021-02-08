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وزير خارجية اليمن: نعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ورسالتنا للعالم تتمثل فى الحل العادل والشامل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:55 م
صدى البلد
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آيات أحمد
 قال وزير خارجية اليمن، ان تداعيات عقد الاجتماع  الطارئ لبحث القضية الفلسطينية امر مهم وضرورى ليس من ناحية التوقيت فحسب ولكن يتطلب منا جميعًا تكثيف الجهود المشتركة، ولذلك نجتمع اليوم لكى نبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولى تؤكد التوافق عليها مما يؤكد على حل مشكلة القضية الفلسطينية.

وأضاف وزير خارجية اليمن، خلال كلمته بالاجتماع العاجل لجامعة الدول العربية، نعمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلى ورسالتنا للعالم تتمثل فى ان الحل العادل والشامل هو المدخل الوحيد لحل المشكلة فى المنطقة، ووفقًا لمبادرة السلام والتى اكدت على ان السلام العادل والشامل  ونعمل على دعوة الاشقاء لحل الدولتين.

وتابع انه من اخطر ما يهدد مصالح الوطن العربى هو محاولة استهداف مصالحنا وتفكيك ترابطنا، وتعمل ايران على التدخل السافر فى شئون البلاد الداخلى ويستمر هذا التدخل ويشمل تهديد وأمن وسلامة إيران ودعم وتشكيل المليشيات.

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