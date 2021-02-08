الست اللى ضيعت ولادها.. رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة لـ ليلى سويف

هاجم رواد السوشيال ميديا، ليلى سويف وابنتها منى سيف بسبب ترويجهم الشائعات ضد الدولة.





قال احد رواد السوشيال ميديا : "يا أستاذة ليلى .. المواطنين عندهم حق فى اللى بيقولوه إن الست اللى ضيعت ولادها لازم يتعمل فيها أكتر من كده ".





واضاف : "هو أنتى مش لاقية حاجة تقوليها غير توجيه إتهامات باطلة للسجون .. حرام عليكي يا شيخة إتقى الله أنتي ست عبارة عن كتلة من الكذب ومعاكي صاحبك المنافق والكذاب جمال عيد وهى دى الصفات المشتركة اللى بتجمع عبدة الدولار أمثالكم ".





وقال اخر : "مدام ليلى أنتى لو بتشوفي شغلك في تربية الأجيال أو بتعملي دورك في تربية أولادك ماكنشى ده بقى حالك .. لكن طبعا أنتي ليكي هدف تاني بعيد عننا وهوالمتلخص في تنفيذ توجيهات أسيادك إللى بيقبضوكى دولارات ويورو كل مرة بعد ما تزوری المحروس وأخته في السجن تطلعي تكذبي وتقولي إنك أتمنعتى عن زيارتهم .. فعشان كده نطالب بتوثيق زيارة هذه الكذابة لأبنائها عشان نحط الكلام ده في حبابي عينها لو فكرت تكذب تاني ".



