السعودية تحذر المجتمع الدولي من خطورة نووي إيران على المنطقة

حذر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، من خطورة الأنشطة النووية الإيرانية، والصواريخ الباليستية، التي تهدد الأمن الإقليمي.





وقال بن فرحان في تصريحات على هامش أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم، إن الدول الأكثر تأثرًا بتهديدات إيران يجب أن تكون طرفًا بأي اتفاق مستقبلي بخصوص إيران، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني.





وأضاف: "ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة يشكل خطرا على منطقتنا".





وتابع: "نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه نشاطات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".





وأردف: "ندين ما تشكله مليشيا الحوثي من تهديد لاستقرار لأمن اليمن واستهدافها للمنشآت المدنية في المملكة".





وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا اليوم في القاهرة، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة مصر.