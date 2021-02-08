مجازاة مسئولة سابقة بالاتصالات سهّلت استيلاء ابنتها على 167 ألف جنيه

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "مستشار ب" بوزارة الاتصالات سابقًا بغرامة تعادل ٦ أضعاف الأجر الوظيفي ، وخصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب أخصائي بنية معلوماتية بوزارة الاتصالات ، لما نُسب إليهما فقامت الأولى بالتوقيع بالبصمة بدلًا من ابنتها ، وبتسهيل استيلائها على مبالغ مالية دون وجه حق .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .









ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، قامت بانتحال صفة ابنتها ، بأن سجلت بأحد أصابع يدها بدلا من ابنتها للتوقيع لإظهار تواجد الأخيرة بالعمل على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه استيلاء ابنتها علي مبلغ ١٦٧ ألف جنيه بدون وجه حق ، فيما قامت بتحرير طلب أجازة اعتيادية لابنتها عام ٢٠١٤ ، ووقعت عليه بدلًا من ابنتها وأثبتت بالطلب قيامها بالأعمال المصلحية عن ذلك اليوم برغم عدم صحة ذلك.









ونُسب للثاني أنه قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال انتهاء عمل ابنة المحالة الأولى بمشروع دار الوثائق القومية مما ترتب عليه تقاضيها لراتبها حتى أكتوبر 2014 ، كما قعد عن إخطار شؤون العاملين بوزارة الاتصالات بطلب ابنة الأولى على أجازة رعاية طفل لمدة عام رغم أنها منقطعة عن العمل .





وكذلك تواطؤ المحالين للحصول على أجازة اعتيادية لابنة المسئولة الاولى لمدة ١٦ يومًا حال علمهما اليقينى بعدم تواجدها بالعمل ، وتواطآ في استغلال الأجازة الإعتيادية لإثبات تواجدها على قوة العمل وأدائها للعمل حتى تاريخ تحرير الطلب بالمخالفة للتعليمات ، كما سهلت المحالة الأولي استيلاء الابنة علي مبلغ (167417،05 جنيه).





وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، ثبت من شهادة الشهود أن المحالة سجلت بصمتها للتوقيع عن نفسها ، ثم سجلت بصمة إصبع الوسطي باليد اليمنى للتوقيع بدلًا من ابنتها لإثبات حضورها بالمخالفة للحقيقة ، وتم عمل تطابق بين البصمات تبين أنهما لنفس الشخص .





وثبت للمحكمة قيام المحالة بتسهيل استيلاء ابنتها على أموال ليست من حقها ، من خلال رد المحالة الأولى المبالغ التي تحصلت عليها ابنتها بدون وجه حق في عام 2013 والتي تم تقديرها بمبلغ ٦٢ ألفا و ١٥٨ جنيها ، حيث قامت برده للوزارة عام ٢٠١٥ ، فإن ذلك إن دل على شىء فإنما يدل على تعمد المحالة الأولى تسهيل استيلاء ابنتها على المبالغ التى حصلت عليها دون وجه حق .



