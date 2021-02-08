ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رسميا.. تشريعية البرلمان توافق على لائحة مجلس الشيوخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نهائيا.

يأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لا سيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.

وتضمنت مواد الإصدار بمشروع القانون في مادته الأولى أن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ويلغي كل حكم يخالف أحكامها ونصت المادة الثانية من القانون على يعمل بأحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتضمن مشروع القانَون في الباب الأول أحكاما عامة كما يلي:
 
مادة 1
مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

مادة 2
تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.

مادة 3
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو قومي المرأة: قضايا النساء على قمة أولويات القيادة السياسية

أمين عام "الشيوخ": توافق بشكل نهائي على لائحة المجلس

نائب: الجميع ينتظر من مجلس الشيوخ دورا مهما لإرساء قواعد الديمقراطية

نائب: مجلس الشيوخ سيكون له دور فى دراسة القوانين قبل عرضها على البرلمان

نائب: لا بد من وجود تنسيق بين دور مجلسي الشيوخ والنواب

تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون لائحة الشيوخ

ترشيحاتنا

بعد تداول صورتهما.. غادة عادل توضح حقيقة علاقتها بحسن شاكوش

السعودية.. قرار عاجل بإغلاق 10 مساجد بسبب كورونا

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

أفضل سيارة كهربائية في مصر وأسعار المستعمل

أخدم والد زوجي العجوز وأستحي من بعض التصرفات هل أمتنع عنها.. الإفتاء ترد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاحتفال بعيد ميلادها الـ104.. عجوز تتلقى لقاح كورونا بسعادة.. فيديو

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

حاجة تفتح النفس.. طريقة عمل الدجاج بـ 3 وصفات شهية