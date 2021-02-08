حكايات من زمن فات .. سر ظلم نجيب محفوظ لـ شادية

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.





ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.





ومن بين هؤلاء المطربة والفنانة الكبيرة شادية ، التى تحل اليوم الاثنين 8 فبراير، ذكرى ميلادها ، التى توافق 8 / 2 /1931، ونستعرض فى هذا التقرير كواليس ظلم نجيب محفوظ لــ شادية وسر تغيير وجهة نظره فيها.

كان للأديب الراحل نجيب محفوظ نصيبا كبيرا في حياة شادية الفنية، حيث قدمت أفلاما عن روايات، مثل "ميرامار، وشيء من الخوف، واللص والكلاب، وزقاق المدق، والطريق، ونحن لا نزرع الشوك".

وعلى الرغم من نظرة نجيب محفوظ الظالمة لشادية - قبل أن تكون بطلة للعديد من رواياته كنجمة دلوعة وخفيفة الظل، حيث كان يرى أنها لا تشبه بطلات رواياته، ولن تتمكن من أداء الأدوار، إلا أنه عندما قدمت "نور" في فيلم اللص والكلاب، تغيرت نظرته كثيرا، حيث قال: "إنها ممثلة بارعة تستطيع أن تؤدي أي دور وأي شخصية وليست فقط الفتاة الدلوعة".