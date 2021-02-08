ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حكايات من زمن فات .. سر ظلم نجيب محفوظ لـ شادية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:34 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.


ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.


ومن بين هؤلاء المطربة والفنانة الكبيرة شادية ، التى  تحل اليوم الاثنين 8 فبراير، ذكرى ميلادها ، التى توافق  8 / 2 /1931، ونستعرض فى هذا التقرير كواليس ظلم  نجيب محفوظ لــ شادية وسر تغيير وجهة نظره فيها.

 

كان للأديب الراحل نجيب محفوظ نصيبا كبيرا في حياة شادية الفنية، حيث قدمت أفلاما عن روايات، مثل "ميرامار، وشيء من الخوف، واللص والكلاب، وزقاق المدق، والطريق، ونحن لا نزرع الشوك".

 

 وعلى الرغم من نظرة نجيب محفوظ الظالمة لشادية - قبل أن تكون بطلة للعديد من رواياته كنجمة دلوعة وخفيفة الظل، حيث كان يرى أنها لا تشبه بطلات رواياته، ولن تتمكن من أداء الأدوار، إلا أنه عندما قدمت "نور" في فيلم اللص والكلاب، تغيرت نظرته كثيرا، حيث قال: "إنها ممثلة بارعة تستطيع أن تؤدي أي دور وأي شخصية وليست فقط الفتاة الدلوعة".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. بعد إصابته وتوقفه عن الكتابة نجيب محفوظ لم يستطع البقاء.. ورحل تاركا إرثا إبداعيا يتوارثه الأجياء

في ذكرى ميلاد أديب نوبيل.. ولادة متعسرة لـ نجيب محفوظ على درب الفن والأدب

القومي لثقافة الطفل يحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ بالحديقة الثقافية

حكايات من زمن فات| "ما تخلصينا بقى" تنهي استمرار حمدي أحمد بـ"ريا وسكينة" أمام شادية

حكايات من زمن فات| كيف خلعت صفية زغلول الحجاب وما فعلت لحظة وفاتها

حكايات من زمن فات.. حقيقة ترويج إحسان عبدالقدوس للجنس والرذيلة.. وسر خلافه مع عبدالناصر

ترشيحاتنا

خصم 50% من الدعم للطفل الثالث وإلغاؤه للرابع.. مشروع قانون لتنظيم النسل

السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث

هل يحاسب الأب على عدم ارتداء ابنته الحجاب؟ الإفتاء تجيب

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد: كفاك كذبا وخداعا ضد الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاحتفال بعيد ميلادها الـ104.. عجوز تتلقى لقاح كورونا بسعادة.. فيديو

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

حاجة تفتح النفس.. طريقة عمل الدجاج بـ 3 وصفات شهية