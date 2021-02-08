تويوتا تستدعي سياراتها في مصر وعلى رأسها كورولا.. تفاصيل



اعلنت شركة تويوتا في مصر , انها تطالب ملاك بعض موديلات سياراتها متابعة عملية الاستدعاء التي تنظمها الشركة في الوقت الحالي والتي تشمل فحص وتغيير الوسائد الهوائية لعدد من السيارات .





و اعلنت تويوتا ايضا ان هذه الحمله ستشمل تغيير الوسائد الهوائية بشكل مجاني دون تحمل العميل اي رسوم او مصروفات , و أكدت الشركة استمرار عمليات الفحص والاستبدال في الفترة الحالية. وطالبت الشركة عملائها بتسجيل بياناتهم المطلوبة فيما ستقوم الشركة بالتواصل معهم لتحديد ميعاد الفحص في التوكيل لتفادي حدوث تكدس داخل الفروع خصوصا بعد توجيهات الدوله بمنع التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد .







تويوتا افينسيس toyota avensis من موديل عام 2003 حتي موديل عام 2008.







وكانت اخر حملات الاستدعاء في مصر و الخاصة بالوسائد الهوائية كانت من شركة نيسان حفاظا على سلامة المستخدمين على الطريق واستجابة لحملة استبدال وسائل الأمان لشركة تاكاتا العالمية ، وأكدت الشركة أنه سيتم استبدال الوسائد الهوائية دون أي تكلفة بالإضافة إلى الحصول على زيت وفلتر هدية.



وقالت تويوتا أن السيارات المطلوبة في الاستدعاء تشمل الموديلات التالية :تويوتا كورولا toyota corolla من موديل عام 2003 حتي موديل عام 2013تويوتا ياريس toyota yaris من موديل عام 2006 حتي موديل عام 2008تويوتا ياريس هاتشباك toyota yaris hatchback من موديل عام 2013 حتي موديل عام2015