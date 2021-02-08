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برلمان

برلمانية تشيد بتحرك وزارة الخارجية لشرح حقيقة الموقف الأثيوبي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:00 م
النائبة روان لاشين
النائبة روان لاشين عضو مجلس النواب
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة روان لاشين عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بتحرك وزارة الخارجية من خلال سفراءها بالخارج لشرح حقيقة الموقف الأثيوبي وتعنته في المفاوضات الجارية مع مصر والسودان للوصول إلى اتفاق عادل لحصصهم في مياه النيل وخطورة استمرارها في موقفها واستكمال بناء سد النهضة وملء مرحلته الثانية خلال شهور قليلة وتأثيرها على حياة الشعبين المصري والسوداني في حاله عدم الاتفاق.

وطالبت لاشين فى بيان صحفى لها اليوم بضرورة تفعيل الدبلوماسية الشعبية واهتمام روابط واتحادات المصريين بالخارج بهذه الحملة ودعوة شعوب العالم للوقوف بجانب الحقوق التاريخية والإنسانية لمصر والسودان من خلال فاعليات وأنشطة بصفة عاجلة وأيضًا وقفات سلمية طلبًا لدعم الرأي العام الدولي والإعلام الخارجي في مطالبنا المشروعة.

وأوضحت النائبة أنه من المحتمل أن تتوجه مصر لمجلس الأمن قريبًا لطرح هذه القضية المصيرية وربما لمحكمة العدل الدولية وهو الأمر الذي يتطلب خلق وتعبئة رأى عام دولي داعم لموقفنا.
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