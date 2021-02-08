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اقتصاد

وزيرا التعاون الدولي والزراعة يشهدان تسليم معدات الميكنة الزراعية في المنيا والفيوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:36 م
وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي خلال الزيارة
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آيات أحمد
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تسليم 324  آلة ومعدة وجرار زراعي لعدد 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في المنيا والفيوم.


ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى في المجتمعات الريفية من خلال، تعزيز 14 محطة للخدمات تم اختيارها مسبقًا منها 9 في الفيوم و5 بمحافظة المنيا والتي تقدم خدماتها للمزارعين والتعاونيات الزراعية، بالإضافة إلى تنمية المبتكرات الفعالة في مجال الميكنة المستدامة، وتحديث البنية التحتية لورش الصيانة بهدف استدامة المشروع وتحقيق أعلى فائدة منه.

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بالإضافة إلى بناء القدرات عن طريق تقوية وتقديم الكفاءات المناسبة لموظفى المؤسسات المحلية المعنية من خلال الخدمات الفنية والعلمية والخدمات الداعمة المقدمة من قبل المركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية- معهد بارى كما يقدم المشروع التدريب عالي التأهيل في مصر وإيطاليا لتعزيز قدرات المستفيدين المصريين ويشمل البرنامج تدريب السائقين ومديري محطات الميكنة والجمعيات الزارعية.


ومن خلال المشروع أيضًا يتم توريد المعدات إلى محطة البحوث الزراعية فى ملوي ومحطات الزراعة الآلية وجمعيات التعاونيات الزراعية الزراعية فى المناطق المستهدفة في محافظتي المنيا والفيوم، ويستهدف المشروع عدد 11 جمعية زراعية منها 5 جمعيات فالفيوم و6 بالمنيا لتزويدهم بالمعدات والألات الزراعية الحديثة والتي يستفيد منها 250 مزارعا أو شركة زراعية بشكل مباشر فضلا عن 3000 مزارع بشكل غير مباشر، كما يعمل على علي إنشاء واختبار نظام إدارة تجريبي لتعزيز أداء الخدمات.
وزيرا التعاون الدولي والزراعة يشهدان تسليم معدات الميكنة الزراعية في المنيا والفيوم
وزيرا التعاون الدولي والزراعة يشهدان تسليم معدات الميكنة الزراعية في المنيا والفيوم
وزيرا التعاون الدولي والزراعة يشهدان تسليم معدات الميكنة الزراعية في المنيا والفيوم
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