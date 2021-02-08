طلاب آداب إعلام حلوان: نطالب بمحاولة تسهيل مشاريع التخرج حرصا على سلامتنا

اقترابت امتحانات الفصل الدراسى الاول بالجامعات للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ وبدء تنفيذ طلاب الفرقة الرابعة بالكليات لمشاريع تخرجهم ، وسط اجرائات احترازية من كورونا حرصا على سلامتهم .







وقال بعض طلاب كلية الاداب قسم الاعلام بجامعة حلوان عن قلقهم الشديد من تنفيذ مشروع التخرج الذى يتطلب التصوير وسط اجواء كورونا بالشوارع و الاختلاط مع الاخرين خوفا من الاصابة بالفيروس.





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واشار بعض الطلاب الى صعوبة تعاملهم مع الامر رغم تنفيذ العديد من المحاولات بسبب خوفهم من كورونا ، مطالبين من ادارة الكلية بالتعامل مع الامر و محاولة تسهيل و تخفيف مشاريع التخرج للحرص على سلامتهم وسط اجواء الموكة الثانية من الفيروس .



