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تعليم

طلاب آداب إعلام حلوان: نطالب بمحاولة تسهيل مشاريع التخرج حرصا على سلامتنا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:01 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر - كيرلس صلاح
اقترابت امتحانات الفصل الدراسى الاول بالجامعات للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١  وبدء تنفيذ طلاب الفرقة الرابعة بالكليات لمشاريع تخرجهم ، وسط اجرائات احترازية من كورونا حرصا على سلامتهم .

وقال بعض طلاب كلية الاداب قسم الاعلام بجامعة حلوان عن قلقهم الشديد من تنفيذ مشروع التخرج الذى يتطلب التصوير وسط اجواء كورونا بالشوارع و الاختلاط مع الاخرين خوفا من الاصابة بالفيروس. 


واشار بعض الطلاب الى صعوبة تعاملهم مع الامر رغم تنفيذ العديد من المحاولات بسبب خوفهم من كورونا ، مطالبين من ادارة الكلية بالتعامل مع الامر و محاولة تسهيل و تخفيف مشاريع التخرج للحرص على سلامتهم وسط اجواء الموكة الثانية من الفيروس . 


كما نوه الطلاب الى مطالبتهم ادارة الكلية بمد فترة تسليم مشاريع التخرج  حتى نهاية فبراير على الاقل . 
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