اقتصاد الإمارات| 1.68 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب غير العرب منذ بداية 2021

جاء الارتفاع المسجل في صافي استثمارات الأجانب غير العرب، وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام"، نتيجة الزيادة الكبيرة في قيمة تداولاتهم التي بلغت 12.5 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام 2021 وحتى أمس.





اقرأ أيضا:

واصل المستثمرون الأجانب غير العرب ضخ مزيد من السيولة في الأسهم الإماراتية الأمر الذي رفع صافي استثماراتهم إلى 1.68 مليار درهم منذ بداية العام 2021 وحتى أمس وذلك حسب الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.وشكلت تداولات الأجانب خلال فترة الرصد 28.7% من اجمالي الصفقات المبرمة في الأسواق المالية والتي بلغت قيمتها 43.53 مليار درهم بيعا وشراء.وأظهرت الأرقام أن قيمة صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى نحو 970 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى أمس.وجاء صافي الاستثمار الأجنبي المسجل في سوق العاصمة نتيجة عمليات شراء بقيمة 4.87 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.9 مليار درهم تقريبا خلال فترة الرصد.و في سوق دبي المالي بلغ صافي استثمارات الأجانب نحو 710 ملايين درهم وفقا للأرقام الصادرة عن السوق خلال فترة الرصد نفسها والتي جاءت نتيجة عمليات شراء بقيمة 2.22 مليار درهم ومبيعات بقيمة 1.51 مليار درهم