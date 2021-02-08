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منوعات

للاحتفال بعيد ميلادها الـ104.. عجوز تتلقى لقاح كورونا بسعادة.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:08 م
عجوز معمرة
عجوز معمرة
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عزة عاطف
بكل أمل تلقت عجوز معمرة تبلغ من العمر 103 عام لقاح فيروس كورونا في الوقت الذي خططت فيه للاحتفال بعيد ميلادها الـ104.

أعلنت عجوز تدعى «منى» تبلغ من العمر 103 أعوام أنها تخطط للذهاب في رحلة ممتعة للاحتفال بعيد ميلادها الـ 104 بعد تلقي التطعيم ضد كورونا. 

وردا على سؤال من أحد الصحفيين كيف خططت للاحتفال بيومها الكبير، قالت منى بأنها ستذهب إلى البرية بعد تلقيحها، وهي متحمسة بشكل خاص لرؤية أسرتها وأحفادها الـ 27 مرة أخرى. 

منى ، من ويلمنجتون في ماساتشوستس ، قالت لشبكة سي بي إس بوسطن إنها شعرت "بالشيء نفسه ، وليس مختلفًا بعض الشيء" بعد تلقي اللقاح. وقالت إنها معتادة على تلقي الحقن بعد أن عاشت طويلًا.

عايشت العجوز خلال عمرها عدة كوارث، فقد نجت سابقا من جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 والكساد العظيم وحربين عالميتين.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بإعطاء لقاحات فيروس كورونا لحوالي 12.8% من سكانها، ووصلت العدوى والوفيات والاستشفاء في أدنى مستوياتها منذ شهور، مما أثار الآمال في أن الوباء قد يقترب أخيرًا من نهايته.

وحاليا لا يحق إلا للمسنين والضعفاء طبيًا والعاملين في الخطوط الأمامية الحصول على اللقاحات، لكن المسئولين يأملون في زيادة توافر اللقاحات بشكل كبير بحلول الربيع. 

يقول العلماء بأن التطعيم يوفر حماية تصل إلى 95 % من عدوى كورونا الخطيرة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت حتى الآن أكثر من 27 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 463 ألف حالة وفاة.


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