وزير التعليم: تدريس مناهج صناعة التابلت فى المدارس المتخصصة بالتعاون مع الاتصالات

وخلال هذا الاجتماع تم استعراض جهود التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت" فى مصر، وتم التوافق على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط التعاقد مع الشركة.





وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة حسم هذا الملف بسرعة، مؤكدا إذا تم التوافق بشأن هذه النقاط يتم إتمام التعاقد، لبدء التصنيع.



