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تعليم

وزير التعليم: تدريس مناهج صناعة التابلت فى المدارس المتخصصة بالتعاون مع الاتصالات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:14 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن الوزارة مهتمة في الفترة القادمة ، بتدريس المناهج الخاصة بصناعة أجهزة "التابلت" فى المدارس المتخصصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وكذا التدريب الجيد عليها.

ومن المقرر أن يتم إتاحة مناهج تعليمية فى علم تصنيع التابلت من خلال  إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت" المتخصصة في تصنيع التابلت ، وسيتم زيادة أعداد المتدربين المصريين بمصانع الشركة فى الخارج


وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد  اجتماعًا، اليوم، لمتابعة خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وخلال هذا الاجتماع تم استعراض جهود التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت" فى مصر، وتم التوافق على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط التعاقد مع الشركة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة حسم هذا الملف بسرعة، مؤكدا إذا تم التوافق بشأن هذه النقاط يتم إتمام التعاقد، لبدء التصنيع.

وفي نهاية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين على الجهود المبذولة في التفاوض مع الشركة المُصنعة لأجهزة "التابلت" بهدف تصنيعها في مصر، مؤكدًا أهمية التعاقد مع الشركة، والعمل على التوسع في التفاوض معها، بما يخدم العملية التعليمية في مصر، وفي الوقت نفسه توطين الصناعات المختلفة.
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