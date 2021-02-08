ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الخارجية الليبية: ما يحدث في بلادنا تهديد للأمن العربي.. ولا بديل عن خروج المرتزقة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:07 م
وزير خارجية ليبيا
وزير خارجية ليبيا
Advertisements
هاني حسين
قال محمد سيالة وزير خارجية ليبيا، إن القضية الفلسطينية على رأس قائمة اهتمامات ليبيا لما لها من مكانة في نفوسنا جميعا.

وأضاف محمد سيالة  في كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إن  القضية الفلسطينية تمر بأدق فتراتها  فيظل إصدار قرارات تكاد ان تعصف بـ عملية السلام برمتها .

وتابع محمد سيالة:"  استمرار الأزمات وحالة عدم الاستقرار في بعض الدول العربية له بالغ الأثر في ضياع حقوقنا وتهديد الأمن القومي العربي ".

وأكمل محمد سيالة:"  نحمد الله بعودة القناعة العربية بحلول سياسية كـ طريق وحيد لمعالجة الأزمات في منطقتنا ورفض الحلول العسكرية".

ولفت محمد سيالة:"  ما يحدث في ليبيا يعد تهديدا للأمن القومي العربي ولن يستقيم لنا حال في كافة مسارات السلام إلا بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مطالبا بتحرك عاجل.. رسالة شديدة اللهجة من رئيس البرلمان لوزير الدفاع التركي بشأن ليبيا

عددها 16.. مصدر مطلع يكشف لـ صدى البلد أبرز بنود اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

ترشيحاتنا

بعد تراجعه 3 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 8 فبراير 2021

السيسي يتفقد أكبر مبنى برلمان فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

توقعات بطرح نيسان صني 2021 الشكل الجديد في مصر .. صور

رئيس الوزراء يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاحتفال بعيد ميلادها الـ104.. عجوز تتلقى لقاح كورونا بسعادة.. فيديو

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

حاجة تفتح النفس.. طريقة عمل الدجاج بـ 3 وصفات شهية