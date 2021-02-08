الخارجية الليبية: ما يحدث في بلادنا تهديد للأمن العربي.. ولا بديل عن خروج المرتزقة

قال محمد سيالة وزير خارجية ليبيا، إن القضية الفلسطينية على رأس قائمة اهتمامات ليبيا لما لها من مكانة في نفوسنا جميعا.





وأضاف محمد سيالة في كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إن القضية الفلسطينية تمر بأدق فتراتها فيظل إصدار قرارات تكاد ان تعصف بـ عملية السلام برمتها .





وتابع محمد سيالة:" استمرار الأزمات وحالة عدم الاستقرار في بعض الدول العربية له بالغ الأثر في ضياع حقوقنا وتهديد الأمن القومي العربي ".





وأكمل محمد سيالة:" نحمد الله بعودة القناعة العربية بحلول سياسية كـ طريق وحيد لمعالجة الأزمات في منطقتنا ورفض الحلول العسكرية".



