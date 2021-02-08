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محافظات

أهالي قرية الزوامل بلبيس يشيعون جثمان غريق ترعة الإسماعلية ..شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:39 م
صدى البلد
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محمد العيسوى
فى مشهد مهيب شيع أهالي قرية الزوامل بلبيس جثمان محمد السيد دياب ضحية غرق سيارة نقل عفش عروسة بلبيس.

كما قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء لوالد وعم  فقيد قرية الزوامل تليفونيا 
وقد أناب المحافظ المحاسب على الصناديلي وكيل أول الوزارة رئيس مركز ومدينة بلبيس لتقديم واجب العزاء والمواساة لأهل المتوفى.

كما حضر الجنازة الدكتور أحمد شاهين عضو مجلس الشيوخ والعميد محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالشرقية والمهندس اشرف عامر رئيس الوحدة المحلية بالزوامل  والمهندس عيد عبدالقادر  رئيس الوحدة المحلية بغيته.

وكانت عثرت الاجهزة الامنية على جثمان الشاب "محمد السيد دياب" 21 سنة طالب جامعي والذي لقي مصرعه غرقا خلال حادث إنقلاب سيارة من أعلي كوبري الزوامل بمدينة بلبيس.


وقال وائل شاهين خال الفقيد قائلا.. الحمد لله رب العالمين بعد مرور شهر، تم خروج جثمان ابن اختى الشهيد محمد السيد دياب من ظلمات ترعة الإسماعيلية، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه ويلهمنا الصبر والسلوان.

كان المئات من أهالي بلبيس قامو باداء صلاة الغائب علي جثمان الفقيد وذلك بعد الإستعانة بقوات من الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين ولكن لم يتم العثور علي الجثمان.وبالرغم من برودة الجو إلا أن قسوة الحادث كانت أكبر، بالرغم من مرور الأيام وتعاقبها علي أهالي الفقيد الا انهم لم ييأسو من البحث عن جثمان نجلهم بالإستعانة بقوات من الإنقاذ النهري والغاطسين وغيرهم من الأهالي الباحثين بطول ترعة الإسماعلية للوصول الي جثمان نجلهم
أهالي قرية الزوامل بلبيس يشيعون جثمان غريق ترعة الإسماعلية ..شاهد
أهالي قرية الزوامل بلبيس يشيعون جثمان غريق ترعة الإسماعلية ..شاهد
أهالي قرية الزوامل بلبيس يشيعون جثمان غريق ترعة الإسماعلية ..شاهد
أهالي قرية الزوامل بلبيس يشيعون جثمان غريق ترعة الإسماعلية ..شاهد
أهالي قرية الزوامل بلبيس يشيعون جثمان غريق ترعة الإسماعلية ..شاهد
أهالي قرية الزوامل بلبيس يشيعون جثمان غريق ترعة الإسماعلية ..شاهد
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