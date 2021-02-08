اصطفاف 160 من المعدات لتطوير 28 قرية في دمياط .. شاهد

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بمدينة دمياط الجديدة، اصطفاف عدد ١٦٠ من المعدات و المركبات المشاركة فى أعمال تطوير هذه القرى، تشتمل على "حفارات، لوادر، لوارى، هراس أسفلت، بلدوزرات، جريدر".



ياتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية و التحتية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة و إنطلاقًا من إدراج ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد ضمن أعمال هذه المبادرة التاريخية





رافق "المحافظ" خلال التفقد ، إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط و المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومديرى إدارتى المتابعة و التفتيش المالى والإدارى و المركبات بديوان عام المحافظة.





أكدت "محافظ دمياط" على ضرورة جاهزية هذه المعدات و تدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لها لتنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأكمل، كما ذكرت ان مبادرة "حياة كريمة" تُعد مشروع قومى عملاق، لتنفيذ قرى نموذجية و تطوير الريف المصرى، مؤكدة على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ العديد من التداخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق بمركز كفر سعد ، وكذا تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالى تلك القرى.





والجدير بالذكر.. أعلنت محافظ دمياط فى وقت سابق ان التكلفة التقديرية للمشروعات المزمع تنفيذها بعدد ٢٨ قرية تصل إلى ٤ مليار جنيه بخلاف معدات تحسين البيئة، كما وجهت تعليماتها الى كافة الأجهزة المعنية على تقديم جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من جميع أعمال المرافق والخدمات بهذه القرى





اقرأ أيضا: