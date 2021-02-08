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تعليم

وزير التعليم: الوزارة تسلمت عينات من تابلت جديد إمكانياته جيدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:16 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن "التابلت" الجديد الذى تسلمت الوزارة عينات منه به إمكانات جيدة.

وكان قد تم التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت" ، وتم التوافق على أن تتولى الشركة إنشاء مصنع بمصر باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، تتيح فرص عمل وتدريب للمصريين، كما تم الاتفاق بشأن المكون المحلى فى التصنيع ونسبته.

كما تم الاتفاق مع الشركة على إنشاء مصنع به خطا إنتاج بطاقة تصل إلى مليون جهاز سنويًا، وتم كذلك الاتفاق على مواصفات الجهاز، وسعر البيع للوزارة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم دورات تدريبية سنويًا، مع زيادة أعداد المتدربين المصريين بمصانع الشركة فى الخارج، كما سيتم إتاحة مناهج تعليمية فى علم تصنيع التابلت من خلال الشركة، كما أكدت الشركة أن لديها مراكز صيانة فى كل المحافظات، وأنها ستكون قادرة على تقديم الخدمة على أعلى مستوى.

جدير بالذكر أنه قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وفي نهاية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين على الجهود المبذولة في التفاوض مع الشركة المُصنعة لأجهزة "التابلت" بهدف تصنيعها في مصر، مؤكدًا أهمية العمل على التوسع في التفاوض مع الشركة، بما يخدم العملية التعليمية في مصر، وفي الوقت نفسه توطين الصناعات المختلفة.
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