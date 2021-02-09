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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:00 ص
عقارات
عقارات
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قسم الاقتصاد
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 224 مبايعة بقيمة 385.66 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 98.28 مليون درهم و206 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 287.39 مليون درهم.

 وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية الرسمية " وام"، أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

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وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة ورسان الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرًا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم .

 وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.34 مليار درهم منها 21 رهنا لأراض بقيمة 1.26 مليار درهم و37 رهنا لفلل وشقق بقيمة 87.01 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 918 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 269 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 14.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 4 ملايين درهم.


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