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رياضة

فرج عامر يتابع مواجهة سموحة وإنبي باستاد الإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:20 م
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
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حسام الحارتي
حرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على التواجد في مقصورة استاد الإسكندرية لتدعيم اللاعبين خلال مواجهة نادي إنبي في اللقاء الذي يجمعهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال ومحمد الترهوني.

خط الوسط: محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، محمود عزت، أطهر الطاهر، علي غزال، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، ديريك نسيبامبي ومحمد نادي.

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