اقتصاد الإمارات| 16 فبراير.. حفل توزيع جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حفل توزيع جائزتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، حيث من المتوقع أن تزخر بالعديد من المشاركات الإبداعية من مختلف القطاعات في الدولة، مثل المقاولات والصناعة والتجارة والتجزئة والقطاع الصحي، إضافةً إلى قطاع الرياضة وقطاع التعليم وتقنية المعلومات والخدمات، وغيرها.





وذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" أن جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى المبادرات النوعية التي تتبناها غرفة أبوظبي، والتي تعكس التزام الغرفة بأن تكون شريكًا استراتيجيًا في نجاح وتميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة في إمارة أبوظبي، من خلال إطلاق العنان للابتكار الشامل بما يضمن الارتقاء بإمكانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجتمع الأعمال، وتحفيزها على المنافسة في كافة الميادين.





كما تُعَدُّ الجائزة استكمالًا للجهود السابقة التي تبنتها غرفة أبوظبي من خلال تنظيم العديد من المبادرات الاستثنائية، مثل جائزة الشيخ خليفة للامتياز وجائزة رواد المستقبل وغيرها، لتواصل الغرفة دورها الرامي إلى تمكين وتحفيز قطاع الأعمال بهدف خلق تنوع مستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع على دعم المشروعات الاستثمارية المبتكرة.



