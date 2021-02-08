عاصمتها القدس الشرقية.. قرقاش: الإمارات تدعم قيام دولة فلسطينية على حدود 67

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، إن اجتماع اليوم ينعقد في ظل تزايد حجم الأزمات التي تواجه المنطقة العربية والتي تتطلب زيادة في التعاون والتنسيق والتعامل مع الأزمات بعقلانية وتغليب الجهود السياسية والدبلوماسية في حل أزمات المنطقة.





وأضاف أنور قرقاش، في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، "في ظل التطورات الجارية في المنطقة موقف الإمارات قائم على دعم قيام دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والامارات تدعم كل الجهود التي تعمل على تحقيق هذا الهدف".





وتابع أنور قرقاش:" الامارات تواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، ونرى أهمية التركيز على الدعم الإقليمي والدولي وخلق زخم دولي جديد لكسر الجمود في العملية السياسية وإعادة اطلاق عملية سلام ذات مصداقية قائمة على المرجعيات المتفق عليها دوليا".





وأكمل أنور قرقاش "تؤكد الإمارات على دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط".





ولفت أنور قرقاش إلى أن الإمارات أكدت على ضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تقلل فرص حل الدولتين وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات السلام.