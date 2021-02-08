بتكلفة قدرها ٤٥ مليون جنيه.. تطوير سوق الجمعة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات الخاصة بمشروع إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بمنطقة شطا، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها ٤٥ مليون جنيه .





جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الاثنين مع اللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط و اللواء عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بالجهاز و سامر سمير استشارى معمارى بجهاز التعمير وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى بالوحدة.





تم عرض التصور والتصميم النهائى للمشروع وذلك بعد مراعاة جميع المعايير والمتطلبات و الاشتراطات الهندسية بما تتناسب مع طبيعة النشاط المنشأ لأجله السوق، الذى يضم وحدات تجارية ومبنى إدارى ووحدة للأمن ومسجد و بوابات وأماكن انتظار السيارات ودورات مياه وكافيتريا.





كما ناقشت "المحافظ" الخطوات التنفيذية و الإنشائية للمشروع وكذا تخطيط الممرات الفرعية و الطرق الداخلية و المحيطة بالسوق ، ومنظومة الحماية المدنية و أعمال الإنارة والمرافق و الأرصفة و بالوعات صرف مياه الأمطار ، إذ أكدت "محافظ دمياط" على التأكد من مراعاة التصميم لعوامل التهوية الجيدة و دخول الهواء المتجدد لجميع أنحاء السوق ، مؤكدة أيضًا على سرعة الانتهاء من المقايسات المطلوبة للبدء في عملية الإنشاء وكذا إعداد جدول زمنى يتضمن مواعيد الانتهاء من كافة الأعمال.





فيما وقد نوهت "الدكتورة منال عوض" مجددًا إلى أن المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائية و ظاهرة الباعة الجائلين و الإرتقاء بالمظهر الحضارى العام، فضلًا عن توفير وحدات تتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية وأمان البائعين.





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