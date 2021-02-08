فيديو جراف.. زواج الداعية معز مسعود وحلا شيحة ينهي الشائعات

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أعلن الداعية الاسلامي معز مسعود عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة في أحد الفنادق بالقاهرة، والحضور مقتصر على عدد من الاهل والاصدقاء المقربين لينهي بذلك سلسلة الشائعات التي تطاردهما طوال هذه الشهور الماضية.









ونستعرض المزيد من التفاصيل حول زواج معز مسعود وحلا شيحة وزيجاته السابقة من الوسط الفني من خلال الفيديوجراف التالي.