خبيرة تربوية: لابد من عمل اختبارات نفسية للمعلمين

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلم المدرسي أو المدرس هو أحد أهم أعمدة منظومة التعليم، ولذلك فإن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق برفع المستوى المهاري والمهني للمعلم، فلأول مرة يتم إضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات لتأهيل طلاب كليات التربية للعمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي وفق أحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية، كما زادت عدد ساعات التدريب العملية الخاصة بتدريب طلاب كليات التربية في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمراحلها المختلفة.

وقالت الدكتورة مايسة فاضل الخبيره التربوية والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن القرارات الجديدة التى أقرها وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار فى خلال إجتماعة بوزير التربية التعليم الدكتور طارق شوقي هى قرارات صائبة جدآ سوف تساعد فى الارتقاء بمستوى المعلم .

واقترحت الدكتورة مايسة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إضافة أفرع جديدة فى كليات التربية فهناك مدارس جديدة قد تم إنشاها فى مصر ولا يوجد لها تخصص فى كليات التربية مثل مدراس العلوم والتكنولوجيا فليس هناك فى كليات التربية قسم متخصص التدريس فى هذه المدارس ، وأنه لابد من التحديث فى مناهج وطرق التدريس حتى تتماشى مع متغيرات ومتطلبات العصر وتكون ومواكبة المتغيرات التى تحدث وتدخل على التعليم .

وأضافت "فاضل" انه وجب علينا الان الاهتمام بتكنولوجيا التعليم خاصة وأننا نشهد الان تطور كبير فى تكنولوجيا التعليم والتى أصبح إتجاة الدولة بسبب أجتياح فيروس كورونا والتى إدى الى الاعتماد الى وسائل التعليم عن بعد من خلال التعليم الالكتروني ولذلك كان لازمآ علينا تدريب الطلاب فى كليات التربية على هذا الاسلوب فى التدريس وأنه يوجد الان دبلومة فى التعليم الالكتروني فى كلية الدراسات العليا وهذا يعكس مدى أهمية الدولة فى تطوير التعليم الالكتروني والاهتمام به، وأن هذه الدبلومة لا بد وأن تكون متواجدة داخل كليات التربية .



