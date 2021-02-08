خبيرة تربوية: لابد من عمل اختبارات نفسية للمعلمين

واقترحت الدكتورة مايسة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إضافة أفرع جديدة فى كليات التربية فهناك مدارس جديدة قد تم إنشاها فى مصر ولا يوجد لها تخصص فى كليات التربية مثل مدراس العلوم والتكنولوجيا فليس هناك فى كليات التربية قسم متخصص التدريس فى هذه المدارس ، وأنه لابد من التحديث فى مناهج وطرق التدريس حتى تتماشى مع متغيرات ومتطلبات العصر وتكون ومواكبة المتغيرات التى تحدث وتدخل على التعليم .
وأضافت "فاضل" انه وجب علينا الان الاهتمام بتكنولوجيا التعليم خاصة وأننا نشهد الان تطور كبير فى تكنولوجيا التعليم والتى أصبح إتجاة الدولة بسبب أجتياح فيروس كورونا والتى إدى الى الاعتماد الى وسائل التعليم عن بعد من خلال التعليم الالكتروني ولذلك كان لازمآ علينا تدريب الطلاب فى كليات التربية على هذا الاسلوب فى التدريس وأنه يوجد الان دبلومة فى التعليم الالكتروني فى كلية الدراسات العليا وهذا يعكس مدى أهمية الدولة فى تطوير التعليم الالكتروني والاهتمام به، وأن هذه الدبلومة لا بد وأن تكون متواجدة داخل كليات التربية .