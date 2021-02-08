وزير خارجية قطر: الاجتماع الطارئ للوزارى العربي رسالة واضحة للمجتمع الدولي على توافقنا بشأن حل القضية الفلسطينية

أكد وزير خارجية قطر، على اهمية عقد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث القضية الفلسطينية ليس من ناحية التوقيت فحسب ولكن لما يتطلبه الأمر منا جميعًا تكثيف الجهود المشتركة، مشيرا إلى ان اجتماع يبعث رسالة واضحة للمجتمع الدولى تؤكد التوافق عليها بالتأكيد على حل مشكلة القضية الفلسطينية .





وأضاف وزير خارجية قطر، خلال كلمته أمام الاجتماع العاجل لجامعة الدول العربية: نعمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلى ورسالتنا للعالم تتمثل فى ان الحل العادل والشامل هو المدخل الوحيد لحل المشكلة فى المنطقة، ووفقًا لمبادرة السلام والتى اكدت على ان السلام العادل والشامل ونعمل على دعوة الاشقاء لحل الدولتين.





ونوه إلى ان القضية الفلسطينية على رأس قائمة اهتمامات قطر لما لها من مكانة في نفوسنا جميعا .