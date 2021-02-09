برلماني عن مشروع الكارت الذكي.. يدعم حقوق الفلاحين ويحميهم من الفساد

أشاد النائب، عامر الشوربجى عضو لجنة الشئون الزراعية بالبرلمان، لخطة بالجهود وأعمال التطوير ، التي شهدتها مصر الفترة الأخيرة في شتي المجالات، وحرصها على استخدام تقنيات حديثة جديدة ومتطورة نلمس فيها كل جديد ، مؤكدًا على أن أي تطوير من شأنه أن يسهل من عملية حصول المواطن علي الخدمات يعد أمر إيجابي وضروري، لافتًا إلى أن فكرة كارت الفلاح الذكي تعد من الأفكار الطموحة التي تبنتها الدولة لاسيما بعد ما شاب منظومة توزيع المدخلات من أسمدة ومبيدات وتقاوي الكثير من الفساد، والذي تمثل في خلق سوق سوداء، ذاق الفلاح على إثرها الكثير من الإنتكاسات.





وأشار " الشوربجي" في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن مشروع كارت الفلاح الذكي، بمثابة نقلة نوعية ستسهم في تسهيل الحصول علي العديد من الخدمات أهمها: تسهيل حصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة إلى المبيدات والبذور وكافة المستلزمات الزراعية، وضمان توصيل الدعم لمستحقيه، وتحرير صرف الأسمدة بحيث يختار كل فلاح ما يريد فى دعمه، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة.





ولفت عضو لجنة الزراعة إلى أنه من أهم المشكلات التي تواجه تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي هى مشاكل الورثة والمزارع المستأجر مع الدولة وأراضي الأوقاف ، حيثُ إن الدولة تطمح فى التعامل مع شخص بعينه، مشيرًا إلى أن هذا من أبرز الموضوعات التي سيتم القاء الضوء عليها خلال الدور الانعقادي الحالي، وبحث المشكلة مع الجهات المعنية، بهدف التوصل لأفضل الحلول في القريب العاجل.





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى لمشروع كارت الفلاح، كارت الفلاح الذكي عبارة عن تحويل البطاقة الورقية إلى كارت مميكن وهذا في إطار تحول الدولة المصرية للعمل بالرقمنة.





وأضاف محمد يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الكارت المميكن يحتوي على جميع معلومات المزارع وعلى حيازته لكمية الأراضي الزراعية ويتم ربط هذا ببطاقة الرقم القومي لكل مواطن يمتلك أرض زراعية مؤكدا أن الكارت يعمل على دعم الفلاح المصري.



